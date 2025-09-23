Francia e Arabia Saudita avvertono Netanyahu | Annessione della Cisgiordania a Israele è una linea rossa

In una dichiarazione Parigi e Riad hanno evidenziato che il rilascio di tutti gli ostaggi di Hamas a Gaza "è una priorità assoluta"

Francia e Arabia Saudita avvertono Netanyahu: “Annessione della Cisgiordania a Israele è una linea rossa”; Stato di Palestina all’Onu, dieci Paesi pronti al sì. Sugli aiuti veto degli Usa; Netanyahu: Altri Paesi si uniscano nel lancio di aiuti. Israele dà a Hamas un documento in 3 punti - Aggiornamento del 30 Luglio delle ore 23:38.

