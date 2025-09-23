Francia e Arabia Saudita avvertono Israele | Qualsiasi forma di annessione è una linea rossa

Francia e Arabia Saudita hanno diffuso una dichiarazione congiunta all’Onu con la quale i due Paesi hanno avvertito che «qualsiasi forma di annessione è una linea rossa», in un chiaro riferimento alla minaccia del ministro israeliano Bezalel Smotrich di annettere la Cisgiordania in risposta al riconoscimento della Palestina da parte di vari Stati membri delle Nazioni Unite. Francia e Arabia Saudita chiedono il rilascio degli ostaggi e il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza. La nota, diffusa a margine di un incontro di alto livello a New York, sottolinea che la situazione a Gaza «continua a peggiorare con l’intensificarsi dell’offensiva terrestre israeliana» e accoglie con favore il recente riconoscimento della Palestina da parte di Regno Unito, Australia, Canada, Portogallo, Belgio, Francia, Lussemburgo, Malta, San Marino e Andorra. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Francia e Arabia Saudita avvertono Israele: «Qualsiasi forma di annessione è una linea rossa»

