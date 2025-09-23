Francesco Montebelli è il nuovo responsabile dell' Urologia a Villa Salus

Passaggio di consegne tra urologi all'ospedale Villa Salus: Daniele D'Agostino, responsabile del servizio di Urologia avviato nel 2021, pur continuando la sua collaborazione con l'ospedale mestrino consegna la direzione a Francesco Montebelli, suo stretto collaboratore in sede.Il team di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

