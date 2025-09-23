Francesco Gabbani torna sul palco dell’ Arena di Verona per un concerto speciale, molti gli amici e ospiti presenti. Francesco Gabbani torna sul palco dell’ Arena di Verona per un concerto speciale, in programma il 1° ottobre 2025. Un ritorno carico di significato, che segna una nuova, intensa tappa nel cammino musicale del cantautore toscano e celebra i dieci anni dall’uscita di Amen, il brano con cui vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e che rappresentò il primo passo di un percorso artistico ricco di musica, parole e riconoscimenti. A quattro anni di distanza dal suo primo, indimenticabile live all’Arena (4 luglio 2021), Gabbani sceglie ancora una volta uno dei templi della musica italiana per un evento irripetibile, pensato come una vera e propria celebrazione del suo percorso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Francesco Gabbani, all’Arena di Verona ospiti Vanoni, Cristicchi, Mannoia