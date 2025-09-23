Francesco Costabile su Familia verso gli Oscar 2026 | La violenza domestica è un tema universale e urgente

Familia è il film che l'Italia ha scelto per la corsa agli Oscar 2026 come miglior film straniero. Il regista Francesco Costabile: "Da domani inizia un lungo viaggio. Il tema del film è sempre più universale perché la violenza di genere è purtroppo transculturale, appartiene a tutte le classi sociali e posizioni geografiche. È importante portalo in giro, in un periodo storico in cui la violenza è sdoganata nelle guerre che conosciamo in tutto il mondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

