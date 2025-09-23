francesca lonigro la boss che ha umiliato i pregiudizi del padre

Francesca Lonigro, 28 anni, è la direttrice commerciale della Lonigro Group, azienda di famiglia di Noicattaro (Bari) diventata protagonista della puntata di Boss in Incognito del 22 settembre 2025. Laureata in Marketing, rappresenta la terza generazione di una famiglia di agricoltori, ma la sua affermazione professionale è stata una vera e propria sfida, raccontata nel docu-reality di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini. La sfida contro i pregiudizi del padre. Il cuore della sua storia, e il motivo del grande interesse del pubblico, è stata la lotta contro lo scetticismo paterno. “Sono nata e cresciuta in azienda, ma sono donna e questo a mio padre non andava bene perché non potevo essere capace come un figlio maschio”, ha rivelato Francesca durante il programma. 🔗 Leggi su Tutto.tv

