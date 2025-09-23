Frana di Vaggio | sorpresa Lavori finiti in anticipo
Sono praticamente finiti i lavori di ripristino della frana che a metà dello scorso marzo ha messo in difficoltà un’arteria stradale fondamentale per il Valdarno: quella che passa nel cuore di Vaggio. È venuta giù la parte esterna di una carreggiata della Sp87, proprio in prossimità dell’incrocio con la Sp57 in direzione Piandiscò, a pochi metri dunque dal vecchio ponte e dalla nuova viabilità. Si tratta di un luogo particolarmente trafficato visto che si trova nel centro del paese, davanti alle scuole e al confine tra i due Comuni di Reggello e di Castelfranco Piandiscò e delle due province di Firenze e Arezzo, tra le quali la frazione si divide. 🔗 Leggi su Lanazione.it
