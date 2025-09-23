Frana a Voltri via delle Fabbriche riapre nel pomeriggio
Sarà riaperta nel pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre, via delle Fabbriche, interessata, nel tardo pomeriggio di ieri, da una grossa frana all’altezza del civico 12R. Questa mattina, il geologo incaricato dal Comune di Genova ha effettuato un sopralluogo nel punto oggetto del dissesto, sulle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: frana - voltri
Voltri, frana in via delle Fabbriche: strada chiusa in entrambe le direzioni
Frana in via delle Fabbriche a Voltri: strada chiusa e viabilità modificata https://liguria.bizjournal.it/2025/09/23/frana-fabbriche-strada-chiusa/… - X Vai su X
01.09.2025 ore 18 Linea di convergenza che si è temporaneamente piantata sul genovesato occidentale... Intensità folli, da oltre 150 millimetri all'ora... Passati i 200 a Masone, tra 150 e 180 a Mele sul Turchino, oltre 120 a Genova Voltri che si sta completame - facebook.com Vai su Facebook
Frana a Voltri, via delle Fabbriche riapre nel pomeriggio; Frana in via delle Fabbriche: chiusa la strada e viabilità modificata; Voltri, frana in via delle Fabbriche: strada chiusa in entrambe le direzioni.
Frana a Voltri: chiusa via delle Fabbriche, trasferita scolaresca per motivi di sicurezza - Strada chiusa, viabilità modificata e alunni spostati in altra sede. Come scrive telenord.it
Chiusa per una frana via delle Fabbriche, giornata di viabilità alternativa - Questa mattina sul posto operano i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici del Comune di Genova che, con la luce del giorno, potranno valutare i lavori da mettere in atto per riportare la zona ... Segnala primocanale.it