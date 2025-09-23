Frana a Voltri via delle Fabbriche riapre nel pomeriggio

Sarà riaperta nel pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre, via delle Fabbriche, interessata, nel tardo pomeriggio di ieri, da una grossa frana all’altezza del civico 12R. Questa mattina, il geologo incaricato dal Comune di Genova ha effettuato un sopralluogo nel punto oggetto del dissesto, sulle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

