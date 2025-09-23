Frah Quintale pubblica il video del nuovo singolo Lunedì blu
che anticipa il prossimo album Amor proprio. È da ora disponibile su YouTube il videoclip di Lunedì blu, il nuovo singolo di Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. Il brano, pubblicato lo scorso venerdì 19 settembre per UndamentoWarner Music Italia, anticipa il nuovo album Amor Proprio, in uscita il 10 ottobre. Lunedì blu rappresenta il momento in cui si fanno i conti con i cambiamenti della propria vita, tra domande senza risposta e il desiderio di trovare uno spazio eterno in cui i propri ricordi rimangano immutati. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
