Fotografo morto a Milano eseguita l' autopsia | ipotesi soffocamento
Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio nel caso del critico fotografico Maurizio Rebuzzini, il 74enne trovato senza vita sul ballatoio del suo studio in via Zuretti a Milano mercoledì scorso. Dalle prime anticipazioni arrivate in questi minuti a seguito dell'autopsia, si farebbe largo l'ipotesi del soffocamento. Sul corpo, infatti, sarebbero stati trovati segni compatibili con una morte per asfissia, ma per averne conferma bisognerà attendere l'esito degli esami di laboratorio. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: fotografo - morto
Morto Salvatore Giglio, la Juve piange la scomparsa del suo storico fotografo: dallo scatto di Platini disteso alle oltre mille partite al seguito dei bianconeri
È morto Salvatore Giglio, lo storico fotografo della Juve aveva 77 anni: suo l’iconico scatto di Platini
E' morto Salvatore Giglio, il fotografo palermitano della Juventus autore dello scatto più famoso a Platini
È morto Roberto Russo. Lo sceneggiatore, regista e fotografo, marito di Monica Vitti, aveva 77 anni. - facebook.com Vai su Facebook
È morto il regista e fotografo Roberto Russo, marito di Monica Vitti. Aveva 77 anni, accanto a lei fino alla fine. I funerali martedì a Roma #ANSA - X Vai su X
Fotografo morto a Milano, eseguita l'autopsia: ipotesi soffocamento; Milano, morto il fotografo Maurizio Rebuzzini: s'indaga per omicidio; Trovato morto nella casa inagibile: «Renato Monteverde era un fotografo geniale». Attesa per l'autopsia.
Milano, il giallo del fotografo: i segni di strangolamento e il decesso in ospedale - Un uomo di 74 anni, Maurizio Rebuzzini, è morto ieri sera al pronto soccorso del Fatebenefratelli dopo essere stato trovato ... Segnala iltempo.it
Milano, morto il fotografo Maurizio Rebuzzini: si indaga per omicidio - Così è stato trovato il fotografo Maurizio Rebuzzini, 74 anni, figura di spicco nel panorama della ... pupia.tv scrive