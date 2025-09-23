FOTO- De Luca difende Alaia e sul concorso OSS | Porcherie

Tempo di lettura: 3 minuti "Quello degli OSS è un concorso in atto per il quale abbiamo rilevato una situazione anomala: ormai circolava la voce, sempre più diffusa, che i posti da OSS venissero venduti". Così il Governatore Vincenzo De Luca, intervenuto a Serino nel corso del convegno "Acqua, impresa e futuro". "Ab biamo effettuato una verifica con le aziende e abbiamo constatato che la società incaricata di predisporre i quiz li aveva elaborati una settimana prima delle prove. In questo clima, ovviamente, non c'era da stare tranqui lli- ammonisce De Luca – C'era un rischio enorme di porcherie clientelari e di compravendita di posti.

