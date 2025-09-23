Arezzo, 23 settembre 2025 – La città diventa la capitale della fotografia «vintage». Accade due volte l’anno a primavera e ad inizio autunno grazie a «Foto Antiquaria». L’appuntamento con l’evento nato nel 1986 e primo nel suo genere in Italia, sarà domenica 28 settembre con la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che, giunta alla sua 78° edizione, torna nella cornice delle Logge Vasari. Un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Dalle ore 8 alle 17, le Logge affacciate su Piazza Grande, accoglieranno circa quaranta espositori provenienti da ogni parte d’Italia che daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foto Antiquaria, in arrivo una domenica per appassionati