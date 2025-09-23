Fossombrone firma d’autore | Masawoud
Il Fossombrone conquista finalmente i primi tre punti del campionato e regala una grande gioia ai propri tifosi giunti in trasferta. A Macerata, la squadra metaurense si impone 2 a 1, grazie a un gol spettacolare su calcio piazzato che decide il match e consegna la vittoria agli ospiti. I ragazzi di Giuliodori, con questo successo, confermano l’imbattibilità e puntano alle posizioni di vertice della classifica, ricordando alle squadre più accreditate che nelle scorse stagioni non hanno mai fatto sconti a nessuno e che anche in questa non vorranno essere da meno, affrontando ogni partita a viso aperto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fossombrone - firma
Amichevole, buone trame anche dei padroni di casa. Pagliari firma la vittoria del Fossombrone a Pergola
La nostra D4 giovanile vince fuori casa contro l'urbania al doppio decisivo firmato "Giovanelli & Gerani"Bravi tutti