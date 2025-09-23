Forza Italia presentato il coordinamento del movimento giovanile Bergamo

Alla presenza del segretario regionale di Forza Italia Lombardia Alessandro Sorte, del segretario provinciale azzurro e vicepresidente della provincia di Bergamo Umberto Valois, del consigliere regionale Jonathan Lobati e del segretario regionale di Forza Italia Giovani Andrea Ninzoli, lunedì 22 settembre è stato presentato il nuovo organigramma di Forza Italia Giovani Bergamo. Per quanto riguarda il movimento giovanile provinciale, è stato costituito un triumvirato formato da Michele Rota, Laura Carminati e Luca Mangolini. Contestualmente è stato presentato anche il nuovo organigramma cittadino di Forza Italia Giovani Bergamo: il coordinatore Federico Gotti, il portavoce Andrea Paleari, i due responsabili comunicazione, Federico Gamba ed Eduardo Stara, il Responsabile organizzazione Andrea Valentino e la Responsabile pari opportunità Serena Abramo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Forza Italia, presentato il coordinamento del movimento giovanile Bergamo

In questa notizia si parla di: forza - italia

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica

Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»

Quello che è accaduto a Bergamo è inaccettabile. I giovani di Forza Italia, incrociando un corteo, sono stati aggrediti da alcuni manifestanti pro-Pal. - X Vai su X

Ti aspettiamo a Libertà, la festa di Forza Italia Il prossimo fine settimana, dal 26 al 28 settembre, saremo a Telese Terme per celebrare le nostre radici e lanciare il nostro Manifesto della Libertà. Non mancare! - facebook.com Vai su Facebook

Forza Italia, presentato il coordinamento del movimento giovanile Bergamo; Forza Italia ha presentato il suo nuovo coordinamento regionale; Forza Italia presenta il nuovo Coordinamento Regionale dell’Emilia-Romagna: ecco i nuovi incarichi.

Zannini, da De Luca a Forza Italia: “Andiamo dove siamo sempre stati” - “Ho presentato la richiesta di iscrizione a Forza Italia e con me lo faranno, anzi lo stanno facendo consiglieri comunali, sindaci e semplici appassionati della politica che hanno ritrovato con ... corriereirpinia.it scrive

Forza Italia, nuovo coordinamento a Lucera: Marracino alla guida. Buonavitacola in corsa per le Regionali - COMUNICATO STAMPA FORZA ITALIA SEMPRE PIU' PRESENTE A LUCERA CON UN NUOVO COORDINAMENTO CITTADINO. Da lucerabynight.it