Il debutto di Delulu, la nuova modalità sperimentale di Fortnite, ha avuto un impatto immediato: nel weekend di lancio ha registrato un picco di oltre 126.000 giocatori connessi contemporaneamente, posizionandosi tra i contenuti più seguiti della stagione. Un risultato che conferma ancora una volta la capacità di Epic Games di attrarre curiosità e di rinnovare l'esperienza del proprio battle royale. Ma insieme ai numeri da record sono arrivate anche critiche pesanti, legate soprattutto alla gestione della chat vocale di prossimità. Un esperimento sociale nel cuore della battle royale. Delulu si gioca sulla mappa classica di Fortnite e introduce un sistema dinamico che permette alle squadre di formarsi e sciogliersi liberamente durante la partita, senza fuoco amico.

© Gamerbrain.net - Fortnite Delulu fa il boom di giocatori ma anche di BAN