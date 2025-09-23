Fortitudo grande successo per la campagna abbonamenti 2025-2026 | tutte le cifre

Bolognatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fortitudo Pallacanestro comunica che la Campagna Abbonamenti per la stagione di Serie A2 2025-2026 si è chiusa a quota 4.619 tessere sottoscritte. Un risultato straordinario, si legge nella nota del club, superiore anche al già incredibile dato delle 4.567 tessere della stagione 2024-2025. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fortitudo - grande

Il grande basket al Trofeo delle Miniere di Caltanissetta: sarà "guerra" fra la Fortitudo Agrigento e la SiaZ Piazza Armerina

Fortitudo, grande successo per la campagna abbonamenti 2025-2026: tutte le cifre; Fortitudo, tanti abbonamenti per il PalaDozza. Il programma delle amichevoli estive; Fortitudo, abbonamenti già a quota mille: le fasi della campagna, i prezzi e le modalità di acquisto.

fortitudo grande successo campagnaIn vetrina Fortitudo, ecco maglie e sorrisi - Serie A2 Presentate le divise griffate Flats Service al circolo Bononia della presidente Ghetti. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fortitudo Grande Successo Campagna