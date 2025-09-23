Fortitudo grande successo per la campagna abbonamenti 2025-2026 | tutte le cifre
La Fortitudo Pallacanestro comunica che la Campagna Abbonamenti per la stagione di Serie A2 2025-2026 si è chiusa a quota 4.619 tessere sottoscritte. Un risultato straordinario, si legge nella nota del club, superiore anche al già incredibile dato delle 4.567 tessere della stagione 2024-2025. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
