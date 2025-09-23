Forti temporali in Lombardia | nuova allerta meteo in un territorio già ferito La mappa delle zone più a rischio
Milano, 23 settembre 2025 – La Lombardia è alle prese con la conta dei danni e i disagi legati al violento temporale che si è abbattuto sulla regione nella giornata di ieri. Ma non è ancora finita. La mattinata odierna è stata segnata da una sostanziale tregua sul fronte meteo ma nelle prossime ore la situazione è destinata a cambiare, in peggio. Sulla regione è stata disposta l’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di oggi, martedì 23 settembre, e per rischio temporali fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 24 settembre, diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia per il comune di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
