Forse un' evoluzione del CH-7 Spunta un drone misterioso in una base cinese | cosa svelano le immagini

Mentre Donald Trump e Xi Jinping erano impegnati in un'attesissima conversazione telefonica gli analisti di mezzo mondo stavano cercando di capire cosa fosse lo strano velivolo militare comparso in una base cinese. Le immagini satellitari di Planet Labs hanno infatti svelato la presenza di quella che sembrerebbe essere una variante inedita di un drone ad ala volante stealth, dalla forma di aquilone a manovella, all'interno di una struttura segreta situata a Malan, provincia dello Xinjiang, e utilizzata da Pechino per effettuare test di vario tipo. Il design del mezzo richiama quello di un drone cinese chiamato CH-7, e non è da escludere che possa trattarsi di una sua evoluzione.

