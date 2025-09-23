Forno fracassone disturba i vicini | multato

Il titolare di un forno con laboratorio di Bellaria si è trovato al centro di una vicenda giudiziaria finita nelle aule del tribunale di Rimini. La storia è semplice, ma non banale: i clienti – in gran parte ragazzi – acquistavano pizze, focacce e altre leccornie nelle ore più buie, consumandole poi a pochi metri dall’ingresso. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il dopo diventava un problema. Perché le chiacchiere, le risate, i toni alti e i cori improvvisati trasformavano quel tratto di strada in una piazza improvvisata, con il risultato di disturbare il sonno dei residenti. Uno di loro, esasperato, ha deciso di rompere il silenzio – quello che in casa sua non riusciva più ad avere – e con l’assistenza dell’avvocato Andrea Guidi ha portato il caso davanti alla giustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

