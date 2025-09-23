Formazioni Laliga complete notizie del team

2025-09-23 20:25:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Real Madrid può aumentare il comando in cima a Laliga ed estendere il loro perfetto inizio di stagione a sette partite in tutte le competizioni quando visitano il quinto fondo Levante martedì. Los Blancos è l’unica squadra ad aver vinto tutte e cinque le loro partite nella massima serie spagnola dopo la vittoria in casa per 2-0 su Espanyol sabato, quando Eder Militao e Kylian Mbappe hanno segnato. Levante ha seguito un pareggio per 2-2 in casa contro il vero Betis con una vittoria per 4-0 sul lato inferiore Girona lo stesso giorno per gentile concessione di Golds di Etta Eyong, Carlos Alvarez, Ivan Romero e Goduine Koyalipou. 🔗 Leggi su Justcalcio.com