Forlì a cena la tavolata da 250 persone diventerà un appuntamento fisso | L' idea è quella di organizzare una cena all' anno

La cena che ha coinvolto 250 forlivesi e 14 attività tra ristoranti, bar e cantine del territorio e che si è tenuta sabato scorso in piazza della Misura “ha riscosso successo nei partecipanti, che sono stati soddisfatti sia della qualità del cibo sia dell'evento in sè, non possiamo che esserne. 🔗 Leggi su Forlitoday.it