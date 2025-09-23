Forlì a cena la tavolata da 250 persone diventerà un appuntamento fisso | L' idea è quella di organizzare una cena all' anno
La cena che ha coinvolto 250 forlivesi e 14 attività tra ristoranti, bar e cantine del territorio e che si è tenuta sabato scorso in piazza della Misura “ha riscosso successo nei partecipanti, che sono stati soddisfatti sia della qualità del cibo sia dell'evento in sè, non possiamo che esserne. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: forl - cena
Giustospirito Forlì. . Ti aspettiamo a PRANZO e CENA TUTTI I GIORNI dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 00:00 (venerdì e sabato fino alle 00:30, domenica fino alle 23:30) Siamo in via Argentina Altobelli Zona Commerciale Formì - Forlì Nord. Info e pr - facebook.com Vai su Facebook
Forlì, cena per 250 persone in piazzetta della Musira - Una tavolata lungo 120 metri e un’atmosfera conviviale animeranno questa sera piazzetta della Misura. Riporta corriereromagna.it