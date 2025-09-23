Forlì a cena la tavolata da 250 persone diventerà un appuntamento fisso | L' idea è quella di organizzare una cena all' anno

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cena che ha coinvolto 250 forlivesi e 14 attività tra ristoranti, bar e cantine del territorio e che si è tenuta sabato scorso in piazza della Misura “ha riscosso successo nei partecipanti, che sono stati soddisfatti sia della qualità del cibo sia dell'evento in sè, non possiamo che esserne. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forl - cena

forl236 cena tavolata 250Forlì, cena per 250 persone in piazzetta della Musira - Una tavolata lungo 120 metri e un’atmosfera conviviale animeranno questa sera piazzetta della Misura. Riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Cena Tavolata 250