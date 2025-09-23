Forio strade allagate e fango | pioggia torrenziale sull’isola d’Ischia

2anews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violento acquazzone sta colpendo Forio e l’intera isola di Ischia da oltre un’ora. Le strade si sono trasformate in fiumi di fango, con pesanti allagamenti e difficoltà alla circolazione. Forio si risveglia in piena emergenza. Da oltre un’ora un violento acquazzone ha trasformato le strade in veri e propri torrenti di acqua e fango, . 🔗 Leggi su 2anews.it

forio strade allagate e fango pioggia torrenziale sull8217isola d8217ischia

© 2anews.it - Forio, strade allagate e fango: pioggia torrenziale sull’isola d’Ischia

In questa notizia si parla di: forio - strade

Nubifragio ad Ischia, strade allagate e auto sommerse; Maltempo, nubifragi in Toscana e ad Ischia: «Strade come fiumi e auto sommerse. Rimanete a casa»; Frana Ischia, le ultime news sulla tragedia di Casamicciola. DIRETTA.

forio strade allagate fangoNubifragio ad Ischia, strade allagate e auto sommerse - 30 si è abbattuto sull'isola d'Ischia dove, in meno di un'ora, è caduta una enorme quantità di pioggia e contemporaneamente si è sviluppata una vera e proprio tem ... Come scrive ansa.it

forio strade allagate fangoComo sott'acqua, strade allagate e sottopassi chiusi - Como sott'acqua questa mattina a causa delle forti piogge, con picchi fino a 30 millimetri di acqua in un'ora. Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Forio Strade Allagate Fango