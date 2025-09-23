Forio strade allagate e fango | pioggia torrenziale sull’isola d’Ischia

Un violento acquazzone sta colpendo Forio e l’intera isola di Ischia da oltre un’ora. Le strade si sono trasformate in fiumi di fango, con pesanti allagamenti e difficoltà alla circolazione. Forio si risveglia in piena emergenza. Da oltre un’ora un violento acquazzone ha trasformato le strade in veri e propri torrenti di acqua e fango, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Forio, strade allagate e fango: pioggia torrenziale sull’isola d’Ischia

82 anni fa, nella notte tra l'8 e 9 settembre 1943, mentre in tutta Italia si festeggiava l'armistizio e l'arrivo delle truppe anglo-americane, a Forio un violento bombardamento distruggeva parte del centro storico, in particolar modo le piccole strade di Via Vecchia

