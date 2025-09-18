Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Uomo investito da treno a Trani: circolazione bloccata in Puglia, Frecciarossa e Intercity fermi tra Pescara ... quotidianodipuglia.i
Polemiche in Napoli-Pisa, manca un rigore per i toscani. Gilardino: “Episodi tutti a favore loro” ilfattoquotidiano.it
Usa, Trump: "Rischio elevato di autismo, donne incinta limitino uso del paracetamolo" lapresse.it
Mindfulness: la palestra della mente per il tuo benessere quotidiano milleunadonna.it
Milan, Leao: “Stavo per andare all’Inter, pazzesco. Ma non potevo dire di no a Maldini” pianetamilan.it
Napoli, evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo: scoperto e arrestato teleclubitalia.it
L'istituto Auxologico arriva anche a Domodossola: aperto un punto prelievi
L'istituto Auxologico arriva anche a Domodossola, dove è stata aperta una nuova sede dell'Irccs.Si... ► novaratoday.it
Mister Grosso dopo l’Inter: "A testa alta, la qualità c’è"
di Stefano Fogliani SASSUOLO Sconfitto, ma non battuto. Per il Sassuolo atteso domani dalla gara d... ► sport.quotidiano.net
Il film del giorno di Matteo Fantozzi: “Cosa vuol dire non essere accettati? Un incubo a occhi aperti”
Il film del giorno di Matteo Fantozzi parla della difficoltà di non essere accettati in quello che ... ► tvplay.it
La classifica: i migliori smartphone top (settembre 2025)
Il quadro dell'anno è quasi completo: ecco tutti gli smartphone usciti in questi mesi per chi vuole ... ► wired.it
Pino Piromalli, lo "sfregiato": chi è il boss della 'ndrangheta arrestato dai carabinieri del Ros
Ventisei persone sono state arrestate oggi, martedì 23 settembre, nell'operazione "Res Tauro" cont... ► today.it
Fruncillo (FdI): “Dal M5S solo odio e insulti contro Giorgia Meloni”
Tempo di lettura: < 1 minutoSi accende lo scontro politico in Irpinia dopo la pubblicazione di ... ► anteprima24.it
Cericola soddisfatto:: "C’è grande unità"
Di fronte al presidente Polci e al suo socio romano Di Paolo, l’Ancona realizza a Castel di Lama un... ► ilrestodelcarlino.it
Cibi e Calorie
Quali sono i cibi che fanno bruciare più calorie di quante ne contengono? Non tutti sanno che esisto... ► milleunadonna.it
Cosa sappiamo dello sconfinamento di droni in Danimarca e Norvegia
Nella notte, alcuni droni non identificati hanno sorvolato lo spazio aereo di Danimarca e Norvegia.... ► ilfoglio.it
Al bar con la ex nonostante il divieto del giudice: arrestato dai carabinieri
Lo hanno trovato al bar in compagnia della ex compagna, violando così il divieto di avvicinamento.... ► novaratoday.it
«Metamorfosi»: il Festival dell'Autobiografia ad Anghiari
Arezzo, 23 settembre 2025 – E' vicino l'appuntamento con il Festival dell'Autobiografia 2025, in p... ► lanazione.it
Ciclabile di via Panama, i residenti protestano. Il Comune ci ripensa, pronta la retromarcia
È un momento complicato per il Campidoglio in tema di mobilità. Dopo la presa d'atto delle problema... ► iltempo.it
Caso Garlasco, l’annuncio sconcertante di Giletti sulla famiglia Poggi (VIDEO)
News tv. Caso Garlasco, l’annuncio sconcertante di Giletti sulla famiglia Poggi – Nella serata di l... ► tvzap.it
Spaccio di cocaina, scoperta banda a gestione ‘familiare’. Padre, madre, figlia e compagno di lei: tutti coinvolti
Siena, 23 settembre 2025 – Una vera e propria ‘azienda’ a gestione familiare dedita allo spaccio di... ► lanazione.it
La categoria del miglior film internazionale potrebbe rendere molto politici gli Oscar 2026
Si sa, gli Oscar possono essere politici. Eventualità che potrebbe ripresentarsi anche nel 2026, so... ► gqitalia.it
Ha aperto a Caltignaga Alfa Spirits Lab, il nuovo laboratorio dedicato ai liquori artigianali
Un nuovo laboratorio di produzione di liquori artigianali ha aperto nel novarese.É stato inaugurat... ► novaratoday.it
Mercato. Altri due rinforzi: Madonna e il brasiliano Lopes
Il Rimini aggiunge petali alla propria rosa. Molti dei quali giovanissimi e con un costo pari a zer... ► sport.quotidiano.net
Boxe A CarraraFiere. Semifinale tricolore per Matteo Petriccioli contro Alex Ferramosca
Si terrà il 5 ottobre nel padiglione B di CarraraFiere, il match professionistico tra lo spezzino M... ► sport.quotidiano.net
French Lover, il nuovo film romantico con Omar Sy: trailer e quando esce su Netflix
Un incontro inaspettato, un amore che nasce tra mondi lontanissimi, e la promessa di una commedia ... ► today.it
Piemove, oltre 40mila studenti piemontesi hanno richiesto la tessera per viaggiare gratis
Sono 40 mila le richieste di adesione a Piemove, la tessera che consente agli studenti universitar... ► novaratoday.it
Milan, nuovo casting per il top. Nkunku Gimenez chance d’assalto
"A costruire ci vuole tempo, per distruggere ci si impiega molto poco". Se vogliamo, Milan-Lecce di... ► sport.quotidiano.net
I voli a terra, i droni e l'allarme: cosa è successo all'aeroporto di Copenaghen
Una notte molto particolare nello scalo internazionale di Copenaghen, Danimarca, che è rimasto a lu... ► ilgiornale.it
Una medaglia per Don Benzi, prete di strada
Ho sentito dire che Bologna a breve terrà una celebrazione di don Oreste Benzi che in tanti conside... ► ilrestodelcarlino.it
Novara: “Vi spiego perché esistono i bulli e perché inasprire le pene non serve”
Con l’inizio dell’anno scolastico, il tema del bullismo torna a fare notizia. Eppure, per Daniele N... ► orizzontescuola.it
Costantino Vitagliano malato: "Ho perso 25 chili, potrei morire da un momento all’altro"
Costantino Vitagliano è tornato in tv nel salotto di Monica Setta, ospite del programma Storie al ... ► today.it
Il Ministro Locatelli celebra la Giornata delle Lingue dei Segni: “Comunicazione universale per la piena partecipazione sociale”
Il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha voluto sottolineare l'importanza della rico... ► orizzontescuola.it
Donate una stazione radio e una torre faro alla Protezione Civile di Lugo
Manageritalia Emilia-Romagna ha consegnato lunedì, negli spazi della Rocca Estense di Lugo alla pr... ► ravennatoday.it
Slow Horses 5
Nella quinta stagione di Slow Horses, tutti si insospettiscono quando il nerd tecnologico Roddy Ho... ► today.it
‘Ndrangheta, 26 arresti in Calabria: torna in carcere il boss Pino Piromalli. Si definiva “il padrone di Gioia Tauro”
“Il padrone di Gioia Tauro”. Così si definiva il boss Pino Piromalli detto “Facciazza”, intercettat... ► ilfattoquotidiano.it
Torna BiancoLatte, il week end che celebra i sapori e i paesaggi ossolani
Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Crodo torna l'appuntamento con BiancoLatte, l'appuntamento che cel... ► novaratoday.it
Denuncia Juventus, bufera in Serie A: cambia la classifica
La Serie A, dopo quattro giornate, si ritrova già nella bufera. La Juventus si è fatta avanti con u... ► glieroidelcalcio.com
Antifa gruppo terrorista, Trump firma il decreto
Trump ha firmato il decreto per designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come o... ► imolaoggi.it
Mercatino e Calcit in scena, raccolti quasi 20mila euro: ecco i prossimi obiettivi del Comitato
Arezzo, 23 settembre 2025 – Conclusa domenica con il Mercatino dei Ragazzi nel piazzale del palaff... ► lanazione.it
Chivu e quel punto di continuità col ciclo Inzaghi: quanti gol all’avvio! Nessuno meglio di loro in Serie A nell’anno solare 2025
di RedazioneChivu e quel punto di continuità col ciclo Inzaghi: quanti gol all’avvio! Nessuno meglio... ► internews24.com
Calciomercato Inter, con Sommer in scadenza si apre il casting per la porta: c’è un nome in pole!
di RedazioneCalciomercato Inter, con Sommer in scadenza si apre il casting per la porta: c’è un nome... ► internews24.com
Quanta acqua bisogna bere ogni giorno? Come calcolarlo in base al peso per la giusta idratazione
La risposta più ovvia a questa domanda è perché per circa il 70% siamo fatti, letteralmente, di acq... ► milleunadonna.it
Gaza, racconto choc del soldato Idf Yarden Megira: “Divertente sentire urlare i palestinesi mentre bruciavano vivi in edificio bombardato” VIDEO
Durante il racconto choc, il soldato Idf Yarden Megira ammette: "Dopo aver bombardato un palazzo c... ► ilgiornaleditalia.it
Allarme sicurezza nel centro storico di Sarno: Sirica (FdI) chiede interventi immediati
Tempo di lettura: 2 minutiIl centro storico di Sarno continua a rappresentare una sfida importante... ► anteprima24.it
Clizia Incorvaia: "Ho avuto un aborto, il rapporto con Paolo messo a dura prova"
Per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro il primo anno di matrimonio non è stato soltanto fatto di gi... ► today.it
Pellegrini, il gol nel derby non cambia il futuro: la Roma lo cederà a gennaio
Pellegrini, il gol nel derby non cambia il futuro: la Roma lo cederà a gennaio. Il contratto in sca... ► calcionews24.com
La notte dei Barbuti ad Apollonia Hub: “La messicana” e “Voci dall’inferno”
Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito della quarantesima edizione della rassegna teatro “Barbuti F... ► anteprima24.it
Il ritorno a metà di Jimmy Kimmel in tv: «Sospeso per bassi indici di ascolto, non per Trump»
Il talk show notturno di Jimmy Kimmel, improvvisamente sospeso la scorsa settimana dopo le minacce... ► open.online
Diplomi in cambio di soldi nel Napoletano: gli studenti risultavano in classe, ma vivevano in altre città
Una inchiesta della Procura di Napoli Nord in una scuola paritaria di Sant'Antimo vede indagati dir... ► fanpage.it
L'assurda teoria di Saviano contro Meloni: “Anche lei ha innescato l’odio”
La violenza alberga a sinistra e gli ultimi giorni sono lì a dimostrarlo. Prima l’omicidio drammati... ► ilgiornale.it
Centro storico sotto restauro: lavori in corso per la chiesa di San Francesco e la cappella dell’Infermeria
Partiranno a breve i lavori di restauro della chiesa di San Francesco e della cappella dell’Inferm... ► agrigentonotizie.it
Jacobs, la mamma: «Marcell ha sofferto come tutti quelli non visti dal padre. Pensava di essere adottato, i fratelli sono bianchi»
Il Messaggero ha intervistato oggi Viviana Masini, la mamma di Marcell Jacobs, il velocista italian... ► ilnapolista.it
Ilaria Salis trema: a un passo dal ritorno in carcere in Ungheria chiede alla Meloni di processarla in Italia
“La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque alt... ► secoloditalia.it
Alò Arezzo, torna a comandare. Bucchi punta sul turnover. Varela e Cianci in attacco
di Luca Amorosi È diventato quasi un classico, ormai, Pianese-. Negli ultimi quindici anni, le due ... ► sport.quotidiano.net
Ravenna ricorda gli internati militari italiani: consegnate le medaglie d'onore ai familiari
Sabato 20 settembre, in occasione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentrame... ► ravennatoday.it
Mario Giordano ha sostituito Paolo Del Debbio a 4 Di Sera: cosa è successo prima della puntata
Mario Giordano ha sostituito Paolo Del Debbio ieri sera, alla conduzione di 4 Di Sera. Prima di tra... ► fanpage.it
Mezza Italia alle prese col maltempo: allerta arancione e gialla. Una donna ancora dispersa, mamma e figlioletta salvate in elicottero: le immagini
Strade inghiottite dal fango, frane, cittadini intrappolati in auto, case isolate. Tutto questo su... ► today.it
Nord Italia sommerso dalle piogge. Turista dispersa a Spigno
Nord Italia sommerso: una turista dispersa nell’Alessandrino, Milano allagata dal Seveso. Il volto ... ► lidentita.it
Le migliori prevendite crypto da comprare con potenziale 10x, mentre le previsioni su XRP puntano a un target di 9$
Gli analisti parlano di possibili rialzi di XRP fino a 20 dollari, mentre il mercato guarda alle pre... ► periodicodaily.com
Barbarie in Campania: la grillina posta una foto della Meloni nel cassonetto della spazzatura, Fico non si scusa
Ha pubblicato, poi cancellato, ma quando era troppo tardi. Quello squallido fotomontaggio con la p... ► secoloditalia.it
Le cose che non si perdonano
Gentile Signora Braghieri, le racconto brevemente la mia storia. Sono un uomo di 55 anni, che dopo ... ► ilgiornale.it
PAOLO BONOLIS AD UN PASSO DAL RIENTRO IN RAI, POI LA SCELTA DI RIMANERE A MEDIASET
Paolo Bonolis stava per tornare in Rai. Tutto pronto: contratto, programmi. I vertici della Tv di ... ► bubinoblog
Spicca il volo con questo drone con telecamera HD in super offerta: per adulti e bambini
Se stai cercando un’occasione davvero interessante per esplorare il mondo dei droni senza spendere ... ► quotidiano.net
Uomini e Donne, al Via la Nuova Stagione: I Tronisti Flavio e Cristiana e il Caso Rosario
Uomini e Donne: La 30ª Edizione al Via con un Cast che Vince Lunedì 22 settembre, alle 14:45 su Can... ► lawebstar.it
Seconda Categoria. Non si ferma il Mezzano. Ok Porto Fuori e Marina. Cervia ancora a secco
In Seconda, restano a punteggio pieno, nel girone M, il Mezzano del confermatissimo tecnico Emilian... ► sport.quotidiano.net
“Organizzazione terroristica interna”. Fine dei giochi per Antifa: l'ordine esecutivo di Trump
Donald Trump, come aveva promesso, ha firmato l'annunciato ordine esecutivo che designa "Antifa", u... ► iltempo.it
Promozione. Casumaro capolista, la Centese non ingrana
Nel girone C di Promozione esame di maturità superato a pieni voti per il Casumaro, che dà un ulter... ► sport.quotidiano.net
Caso Elena Ceste, male per Barbara D’Urso: finisce in tribunale
Barbara D’Urso si prepara a tornare sul piccolo schermo, questa volta come concorrente di Ballando ... ► caffeinamagazine.it