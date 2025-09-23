Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie Forbidden Fruit,in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 24 settembre Ender proverà a riavvicinarsi ad Erim, ma il figlio si dimostrerà ancora molto arrabbiato con la mamma; nel frattempo, Zeynep avrà uno scontro importante con Dundar e Yidiz chiederà ad Halit di poter uscire con la sorella e la cugina. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Zeynep è diventata co-direttrice della Falcon Airlines, grazie all'acquisizione effettuata da Alihan attraverso il matrimonio con Ender. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Forbidden Fruit, anticipazioni 24 settembre: Erim non vuole più parlare con Ender, Yildiz chiede spazio