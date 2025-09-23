Forbidden Fruit anticipazioni 23 Settembre 2025

Spinto dal desiderio incontenibile di rivedere Bahar, Sarp non si lascia scoraggiare da ostacoli o avvertimenti: è determinato, pronto a tutto pur di incrociare il suo sguardo ancora una volta. Con il cuore in tumulto e la mente affollata di ricordi, si precipita all’ospedale, convinto di poterla finalmente riabbracciare. Ma una volta giunto lì, la realtà lo coglie di sorpresa: ad attenderlo non c’è Bahar, bensì Ceyda, il cui sguardo carico di tensione lascia presagire che qualcosa non va. Nel frattempo, lontano da quel luogo, un pericolo silenzioso si fa sempre più vicino. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

