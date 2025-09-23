Quando Alihan vuole divorziare da Ender in Forbidden Fruit si ritrova incastrato. Infatti, la dark lady non ha alcuna intenzione di concedergli il divorzio. Ma prima di arrivare a questa fase della trama della serie TV turca che va in onda su Canale 5 avviene un’altra importante svolta. L’imprenditore ha finalmente un chiarimento con Halit, il quale gli confessa di non essere mai stato l’amante di sua madre Füsun, come lui finora ha pensato. Invece, l’uomo in questo è il defunto Tuncer, suo ex socio. Alihan, a questo punto, comprende di aver sbagliato ad allearsi con Ender e si riappacifica con Halit. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit, Alihan ed Ender divorziano? Lui finisce in trappola