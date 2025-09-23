Forbidden fruit 2 replica puntata del 23 settembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 23 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zeynep, ormai co-direttrice della Falcon Airlines, prende possesso del suo nuovo ufficio. Nel frattempo, Zerrin confida ad Halit di aver avuto una discussione con Alihan, e di essere rimasta scioccata dalle sue rivelazioni. Alihan le ha infatti detto che Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre. Zerrin rassicura Halit, dicendogli di non aver creduto a quella storia assurda, pur essendone rimasta profondamente turbata. Hakan, invece, racconta a Zeynep che Irem ha deciso di mettere fine alla loro relazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

