Fora Italia Giovani Sannio | Condanna a linguaggio d’odio emerso durante il corteo pro-Palestina di ieri

I componenti del gruppo Forza Italia Giovani Sannio, con questa nota, condannano i gesti violenti e il linguaggio d'odio emersi durante le proteste pro-Pal di ieri. Ecco quanto dichiarano: " Lo sciopero generale indetto per la giornata di ieri dall'USB (Unione Sindacale di Base) si è trasformato in tutt'altro che un momento di confronto pacifico: il nostro Paese è stato teatro di inaccettabili episodi di guerriglia urbana, scontri con le Forze dell'Ordine, occupazioni di stazioni e blocchi autostradali. Ancora una volta, il diritto di sciopero e di riunione è stato strumentalizzato da frange estremiste che, dietro la bandiera della solidarietà alla popolazione di Gaza, hanno messo a repentaglio la sicurezza delle persone, quella delle infrastrutture e anche quella delle città italiane.

