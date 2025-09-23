For Charlie | la pace Trump-Musk è il primo vero lascito di Kirk

È successo davvero, ed è successo nel luogo simbolicamente più potente: il memoriale per Charlie Kirk allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona. Donald Trump ed Elon Musk si sono seduti nello stesso skybox, hanno parlato e si sono stretti la mano. Immagini chiarissime, parole coperte dal brusio: per la prima volta dopo mesi di scontro pubblico, i due si sono ritrovati davanti a una folla enorme. Cosa si sono detti? Non esistono trascrizioni ufficiali. Però una lettura del labiale, rilanciata da vari media, offre una traccia plausibile: «How are you doing?», l'aggancio di Trump; poi il passaggio chiave, «Let's try and work out how to get back on track»; infine un sussurro affettuoso, «I've missed you». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “For Charlie”: la pace Trump-Musk è il primo vero “lascito” di Kirk

