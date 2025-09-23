Football americano i convocati dell’Italia per il raduno a Parma verso la Final Four degli Europei

Entra nel vivo il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di football americano verso la Final Four dei Campionati Europei 2025, in programma a Krefeld e Dusseldorf (Germania) dal 25 al 28 ottobre. La Fidaf ha pubblicato infatti l’elenco dei convocati azzurri per un raduno che si terrà a Parma nella giornata di sabato 27 settembre. L’head coach Brian Michitti ha selezionato un gruppo di quasi 70 giocatori, tra i quali mancano ovviamente quelli che saranno impegnati questa settimana a Parigi per gli Europei di flag football (nuova specialità olimpica). Si preannuncia una giornata intensa di lavoro per proseguire nel processo di costruzione del roster che prenderà parte alla fase finale della rassegna continentale tra un mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

