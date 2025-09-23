Fontana Lombardia | Non opprimere investitori stranieri con burocrazia imposta da Roma – Il video

(Agenzia Vista) Lombardia, 23 settembre 2025 Il Governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi hanno presentato, a Palazzo della Regione a Milano, la propria strategia per attrarre investimenti esteri, con un piano rinnovato. "Bisogna favorire gli investimenti, bisogna mettere gli investitori stranieri nelle condizioni di non essere troppo oppressi dalla burocrazia che Roma, purtroppo, ci impone; cercheremo di agevolarli e aiutarli nel superare le pratiche. Io credo che questo modello funzioni, quindi, se invece di fare tante valutazioni complesse di carattere politico, si estendesse il modello Lombardia a una parte, almeno, del Paese, credo che potrebbe portare degli ottimi risultati". 🔗 Leggi su Open.online

