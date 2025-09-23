Follett stavolta ci trasporta a Stonehenge

Con «Il cerchio dei giorni» l’autore incanta i lettori con un’epopea sulla costruzione del celeberrimo sito archeologico. Il racconto inizia con Seft, il protagonista, che insieme al padre e ai fratelli arriva alla Grande Pianura, sperando di vedere l’amata Neen. 🔗 Leggi su Laverita.info

Da sempre attratto dalle storie di persone comuni che compiono imprese apparentemente irrealizzabili, Ken Follett ha scritto stavolta un romanzo epico sulla costruzione di Stonehenge

Dopo i grandi cicli storici, lo scrittore britannico torna con un nuovo romanzo epico ambientato nella preistoria, edito da Mondadori.

