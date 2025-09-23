Folle gioco sul tetto dell’auto alla guida una ragazza di 19 anni | il ferito è gravissimo
Esine (Brescia) – Lotta ancor a tra la vita e la morte il ventitreenne di Esine che all’alba di domenica scorsa è caduto dal tettuccio di un’auto in corsa su cui si era arrampicato per gioco. Dopo l’intervento chirurgico cui era stato sottoposto d’urgenza, il giovane appare in condizioni stabili ma i medici non sciolgono la prognosi: le ferite che si è procurato alla testa sono molto serie. Con il trascorrere delle ore frattanto i carabinieri della compagnia di Breno hanno fatto chiarezza sull’effettiva dinamica dell’incidente, frutto di una bravata organizzata da sei ventenni incensurati, nessun problema con la giustizia, solo euforici dopo aver trascorso la notte tra sabato e domenica a una festa nella vicina Bergamasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: folle - gioco
