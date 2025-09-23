Foligno si allontana dalla struttura di cura e scompare | ritrovato dopo ore di ricerche

Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche del paziente scomparso da una struttura sanitaria di Foligno dove era in cura. L'allarme è scattato intorno alle 8.35 di martedì 23 settembre nella zona di Pale. L'auto dell'uomo era stata ritrovata nel parcheggio del Menotre, in via Altolina.

Si allontana dalla struttura sanitaria dove era in cura e scompare. L'uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute - Questa mattina, a partire dalle ore 8:35, i vigili del fuoco di Foligno sono stati impegnati in una delicata operazione di ricerca a Pale, nel comune di Foligno, per individuare una persona allontanat

