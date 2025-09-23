Foligno si allontana dalla struttura di cura e scompare | ritrovato dopo ore di ricerche

Perugiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche del paziente scomparso da una struttura sanitaria di Foligno dove era in cura. L'allarme è scattato intorno alle 8.35 di martedì 23 settembre nella zona di Pale. L'auto dell'uomo era stata ritrovata nel parcheggio del Menotre, in via Altolina. In. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: foligno - allontana

