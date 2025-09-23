Focus sulla prevenzione cardiovascolare al via la decima edizione della Wellness Week
Torna la Wellness Week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita, che dal 23 al 30 settembre celebra la sua decima edizione. Un traguardo importante per l’iniziativa lanciata nel 2015 dalla Wellness Foundation e co-promossa dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: focus - prevenzione
Scuole, dal contrasto al bullismo all'educazione finanziaria: focus sulla prevenzione
Cosenza, intensificate le misure di prevenzione: focus su violenza di genere e sicurezza urbana - facebook.com Vai su Facebook
Focus su fegato e prevenzione dei tumori: torna il "Salotto della salute" della Lilt - Il Giunco - X Vai su X
Focus sulla prevenzione cardiovascolare, al via la decima edizione della Wellness Week; Il cuore al centro: il 20 settembre torna il Triveneto CardioPrevent; Le donne verso un cuore consapevole, focus a Milano su cardiologia e medicina di genere.
Prevenzione cardiovascolare, screening al via - Iniziano gli screening per la prevenzione cardiovascolare nei circoli di quartiere di Piediripa, con misurazione gratuita dei parametri vitali. Riporta ilrestodelcarlino.it
Prevenzione cardiovascolare su misura per 30mila, via a progetto - Inizierà a gennaio, segnando un passo verso la prevenzione cardiovascolare di precisione e personalizzata, il reclutamento dei 30mila cittadini sani, tra i 40 e 80 anni, che decideranno di aderire ... Scrive ansa.it