Fluidra apre un nuovo magazzino a Castrezzato | annunciate 15 assunzioni
La multinazionale Fluidra – quartier generale a Sabadell di Barcellona, la sede italiana è a Bedizzole – si espande ancora nel Bresciano: la società Fluidra Global Distribution Italy srl annuncia infatti di aver sottoscritto un accordo di locazione per un immobile logistico di 10.749 mq a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
? Azienda apre un nuovo magazzino e annuncia 15 nuove assunzioni; Fluidra rafforza la presenza in Italia con un nuovo polo logistico a Castrezzato; Immobiliare News | JLL con Fluidra nella locazione di un magazzino logistico.
Castrezzato, nuovo polo logistico da 10mila mq di Fluidra - Il nuovo impianto del gruppo multinazionale leader nel settore delle tecnologie per piscine e soluzioni per il trattamento dell’acqua sarà operativo entro la fine dell'anno. Da quibrescia.it