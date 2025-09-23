Fluidra apre un nuovo magazzino a Castrezzato | annunciate 15 assunzioni

Bresciatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La multinazionale Fluidra – quartier generale a Sabadell di Barcellona, la sede italiana è a Bedizzole – si espande ancora nel Bresciano: la società Fluidra Global Distribution Italy srl annuncia infatti di aver sottoscritto un accordo di locazione per un immobile logistico di 10.749 mq a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fluidra - apre

? Azienda apre un nuovo magazzino e annuncia 15 nuove assunzioni; Fluidra rafforza la presenza in Italia con un nuovo polo logistico a Castrezzato; Immobiliare News | JLL con Fluidra nella locazione di un magazzino logistico.

Castrezzato, nuovo polo logistico da 10mila mq di Fluidra - Il nuovo impianto del gruppo multinazionale leader nel settore delle tecnologie per piscine e soluzioni per il trattamento dell’acqua sarà operativo entro la fine dell'anno. Da quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Fluidra Apre Nuovo Magazzino