Flottila in tempesta dopo Greta si ammutinano gli islamici a bordo | non vogliamo Lgbt con noi

Dopo il dietrofront (o la cacciata) di Greta Thunberg dalla plancia di comando della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, arriva un nuovo ammutinamento. Stavolta è il coordinatore del contingente magrebino, Khaled Boujemâa, a fare le valigie per protesta contro la presenza di Lgbt a bordo. Non ne sapeva niente, quando l’ha scoperto si è infuriato contro gli organizzatori. Niente gay e queer insieme a noi, ha detto. Flotilla, islamici in rivolta contro la presenza a bordo di esponenti queer. La notizia, riportata dal giornale francese Le Courrier de l’Atlas, specializzato nel Nordafrica, è esplosiva Il coordinatore islamico, Khaled Boujemâa, sarebbe fuori di sé. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Flottila in tempesta, dopo Greta si ammutinano gli islamici a bordo: non vogliamo Lgbt con noi

In questa notizia si parla di: flottila - tempesta

? LA TEMPESTA PERFETTA: RITIRATO IL "SALVA MILANO" Apprendiamo a mezzo stampa che il Partito Democratico, Elly Schlein e il Sindaco Beppe Sala avrebbero deciso di ritirare il "Salva Milano”, prassi urbanistica che ha permesso per anni nel capol - facebook.com Vai su Facebook

La tempesta costringe la Global Sumud Flotilla a rientrare in porto a Barcellona. Quando ripartiranno le navi - X Vai su X

Flottila in tempesta, dopo Greta si ammutinano gli islamici a bordo: non vogliamo Lgbt con noi; Rotta verso Gaza, la Global Sumud Flotilla riparte dopo la tempesta: a bordo Greta Thunberg; Che fine ha fatto la Flotilla? Greta Thunberg cambia barca e lascia il direttivo. Gli attivisti ora navigano verso Gaza.

Che fine ha fatto la Flotilla? Greta Thunberg cambia barca e lascia il direttivo. Gli attivisti ora navigano verso Gaza - La flotta (ri)partita dalla Tunisia sta per ricongiungersi con la delegazione italiana di rada a Porto Palo. Si legge su today.it

Perché Greta Thunberg lascia il consiglio direttivo della Flotilla: cosa sta succedendo - L’attivista Greta Thunberg ha cambiato nave ma fa ancora parte della missione verso Gaza come semplice volontaria ... Come scrive fanpage.it