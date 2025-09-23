Flotilla | verso Gaza anche un funzionario diplomatico del tarantino con un quintale di olio dagli ulivi di famiglia L' iniziativa solidale
Global Sumud Flotilla. Persone in mare, a bordo di barche più o meno grandi, tutte insieme verso Gaza. Per portare aiuti alla popolazione di quella parte della Palestina, popolo massacrato dalle devastazioni imposte dall’esecrabile governo israeliano. Ci sono tante storie di gente di ogni dove, nella Flotilla. Tra esse una è pugliese. Un giovane funzionario pubblico di livello internazionale, diplomatico, è originari Martina Franca: famiglia di radici umili e di coltivazione della terra. Un terreno di famiglia, in territorio di Crispiano, è un uliveto che garantisce ogni anno un centinaio litri di olio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
