Flotilla | verso Gaza anche un dirigente pubblico del tarantino con un quintale di olio dagli ulivi di famiglia L' iniziativa solidale

Global Sumud Flotilla. Persone in mare, a bordo di barche più o meno grandi, tutte insieme verso Gaza. Per portare aiuti alla popolazione di quella parte della Palestina, popolo massacrato dalle devastazioni imposte dall’esecrabile governo israeliano. Ci sono tante storie di gente di ogni dove, nella Flotilla. Tra esse una è pugliese. Un giovane manager pubblico di livello internazionale è originaroo del tarantino, la famiglia di radici umili e di coltivazione della terra. Un terreno di famiglia, in territorio di Crispiano, è un uliveto che garantisce ogni anno un centinaio litri di olio. Consumi per qualche famiglia, non di più, in un anno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

