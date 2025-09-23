Flotilla | verso Gaza anche un dirigente pubblico del tarantino con un quintale di olio dagli ulivi di famiglia L' iniziativa solidale
Global Sumud Flotilla. Persone in mare, a bordo di barche più o meno grandi, tutte insieme verso Gaza. Per portare aiuti alla popolazione di quella parte della Palestina, popolo massacrato dalle devastazioni imposte dall’esecrabile governo israeliano. Ci sono tante storie di gente di ogni dove, nella Flotilla. Tra esse una è pugliese. Un giovane manager pubblico di livello internazionale è originaroo del tarantino, la famiglia di radici umili e di coltivazione della terra. Un terreno di famiglia, in territorio di Crispiano, è un uliveto che garantisce ogni anno un centinaio litri di olio. Consumi per qualche famiglia, non di più, in un anno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: flotilla - verso
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”
Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza
Mentre 80 città si sono fermate per supportare la causa palestinese, la Flotilla prosegue verso la Grecia - facebook.com Vai su Facebook
È partita la Global Flotilla verso Gaza. È un’iniziativa inutile perché non arriverà a destinazione essendoci una guerra in corso, dalla Flotilla vengono cacciati i giornalisti, non si sa chi la finanzi e soprattutto vari suoi componenti hanno legami documentati con - X Vai su X
Gaza, Scanzi: “La Flotilla non risolverà quello che sta accadendo ma ha il merito di attirare l’attenzione sul tema”; Global Sumud Flotilla verso la Grecia: «Poi rotta su Gaza»; Flotilla verso Gaza: oggi nuova mobilitazione a Modena.
Global Sumud Flotilla, Israele: “Vi fermeremo. Attraccate ad Ashkelon e a scaricate gli aiuti”. La replica: “Andremo avanti, non cadremo in questa trappola” - Israele offre alla flotta umanitaria diretta a Gaza di attraccare ad Ashkelon: "Consegneremo noi gli aiuti, non servite Hamas" ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Global Sumud Flotilla live tracker, dove si trova? Le navi si avvicinano alla “zona calda”. Droni sospetti seguono la flotilla - Le imbarcazioni partite da Barcellona e dalla Sicilia sono vicine alle coste dell'isola di Creta. Come scrive msn.com