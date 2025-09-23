Flotilla queer
In un rivelatore cortocircuito ideologico-cognitivo, ieri si è saputo di alcune tensioni nel contingente maghrebino della Flotilla diretta a Gaza. Uno dei coordinatori, di religione musulmana, ha lasciato la missione per protesta contro la presenza a bordo di esponenti della comunità Lgbtq, in particolare di un «attivista queer». E una studentessa musulmana della Flotilla ha fatto notare che «Non posso condividere certi valori: mi rifiuto di permettere che a mio figlio venga offerto un cambio di sesso a scuola». E Samir Elwafi, noto presentatore televisivo in Tunisia (Paese che nel 2024 ha registrato un'escalation preoccupante nella persecuzione omofoba) ha aggiunto: «La Palestina è prima di tutto la causa dei musulmani e non può essere separata dalla sua dimensione spirituale e religiosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
