Nuove tensioni hanno scosso la Global Sumud Flotilla, un’iniziativa marittima che mira a rompere il blocco navale di Gaza, e questa volta non riguardano il conflitto in sé, ma profonde divergenze interne tra i partecipanti. Le polemiche, riportate dal mensile francese Le Courrier de l’Atlas, sono scaturite dalla presenza di attivisti LGBTQ+ a bordo delle imbarcazioni, innescando una reazione a catena di dimissioni e accese critiche da parte di alcuni membri tunisini della missione. Le dimissioni del coordinatore. Il malcontento è esploso il 16 settembre, quando il coordinatore tunisino della Flotilla, Khaled Boujemâa, ha annunciato le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Flotilla per Gaza, scoppia la polemica: dimissioni per la presenza di attivisti Lgbtq+