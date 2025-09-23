Flotilla coordinatore di Tunisi contesta la presenza a bordo di attivisti Lgbtq+ | lasciato a terra
La notizia è apparsa il 16 settembre sul mensile Courrier de l’Atlas, ma ieri è diventata virale. L’attivista, vicino a un partito di ispirazione religiosa, aveva messo l’organizzazione di fronte a un aut aut: “O io, o loro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Global Sumud Flotilla, continuano le divisioni: coordinatore tunisino Khaled Boujemâa si dimette per presenza persone Lgbtq+ - VIDEO
Italia in piazza per #Gaza e la #Flotilla. A #Roma in 20mila, porto di #Genova bloccato. Manifestazioni in un’ottantina di città. Salvini: soppressi pochi convogli. Cariche in Centrale a #Milano - facebook.com Vai su Facebook
La componente tunisina della Flotilla per Gaza divisa sulla presenza di attivisti LGBTQI+: cosa aveva detto Ayadi a; Il coordinatore tunisino della Global Sumud Flotilla rassegna le dimissioni per la presenza di attivisti Lgbt; Global Sumud Flotilla, drone attacca barca a Tunisi: a bordo Greta Thunberg e il coordinamento della missione.
