Flotilla coordinatore di Tunisi contesta la presenza a bordo di attivisti Lgbtq+ | lasciato a terra

Repubblica.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è apparsa il 16 settembre sul mensile Courrier de l’Atlas, ma ieri è diventata virale. L’attivista, vicino a un partito di ispirazione religiosa, aveva messo l’organizzazione di fronte a un aut aut: “O io, o loro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Global Sumud Flotilla, continuano le divisioni: coordinatore tunisino Khaled Boujemâa si dimette per presenza persone Lgbtq+ - VIDEO

