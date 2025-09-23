Flotilla contesta la presenza di un attivista queer a bordo coordinatore tunisino lascia la missione | Interferisce coi valori della società musulmana

Ormai da settimane l’attenzione mediatica si è riversata sulla Global Sumud Flotilla, un’iniziativa civile internazionale, lanciata nell’estate 2025, con l’obiettivo di rompere il blocco navale israeliano su Gaza e consegnare aiuti umanitari attraverso un corridoio marittimo. La flotta, composta da più di cinquanta imbarcazioni e migliaia di partecipanti provenienti da almeno quaranta paesi, si trova attualmente tra le acque della Grecia e di Creta. Le ultime settimane non sono state prive di incidenti, e dopo gli attacchi di droni sembrano essersi aggiunte anche tensioni interne. Secondo quanto riportato dal giornale maghrebino-francese Le Courier de l’Atlas, sono emersi disordini a bordo a causa del rifiuto di uno dei coordinatori, Khaled Boujemâa di accettare l’ attivista queer Saif Ayadi. 🔗 Leggi su Open.online