Flotilla contesta la presenza di un attivista queer a bordo coordinatore tunisino lascia la missione | Interferisce coi valori della società musulmana
Ormai da settimane l’attenzione mediatica si è riversata sulla Global Sumud Flotilla, un’iniziativa civile internazionale, lanciata nell’estate 2025, con l’obiettivo di rompere il blocco navale israeliano su Gaza e consegnare aiuti umanitari attraverso un corridoio marittimo. La flotta, composta da più di cinquanta imbarcazioni e migliaia di partecipanti provenienti da almeno quaranta paesi, si trova attualmente tra le acque della Grecia e di Creta. Le ultime settimane non sono state prive di incidenti, e dopo gli attacchi di droni sembrano essersi aggiunte anche tensioni interne. Secondo quanto riportato dal giornale maghrebino-francese Le Courier de l’Atlas, sono emersi disordini a bordo a causa del rifiuto di uno dei coordinatori, Khaled Boujemâa di accettare l’ attivista queer Saif Ayadi. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - contesta
Flotilla, coordinatore di Tunisi contesta la presenza a bordo di attivisti Lgbtq+: lasciato a terra
Flotilla, contesta la presenza di un attivista Lgbtq+: coordinatore di Tunisi lasciato a terra
Flotilla, contesta la presenza di un attivista Lgbtq+: coordinatore di Tunisi lasciato a terra - X Vai su X
Arianna Meloni accusa la Global Smooth Flotilla di “strumentalizzare le morti a Gaza”. Un capolavoro di cinismo: chi denuncia i massacri viene trasformato in colpevole, mentre il governo resta zitto davanti alle stragi. Questo è il livello della destra al potere: rov - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, contesta la presenza di un attivista Lgbtq+: coordinatore di Tunisi lasciato a terra; Flotilla, contesta la presenza di un attivista queer a bordo, coordinatore tunisino lascia la missione: «Interferisce coi valori della società musulmana; La componente tunisina della Flotilla per Gaza divisa sulla presenza di attivisti LGBTQI+: cosa aveva detto Ayadi a.
Global Sumud Flotilla divisa, dimissioni per la presenza di attivisti LGBTQ+, “la Palestina è una causa religiosa” - Polemiche sulla Global Sumud Flotilla: dimissioni e tensioni per la presenza di attivisti LGBTQ+ a bordo, ma la missione prosegue verso Gaza. Riporta blogsicilia.it
Flotilla, scontro choc tra islamisti e attivisti LGBTQ+/ “Militanti queer violano i valori della società” - Global Sumud Flotilla, islamisti choc su attivisti LGBTQ+: "Violano valori della società". Secondo ilsussidiario.net