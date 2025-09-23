Flotilla contesta la presenza di un attivista Lgbtq+ | coordinatore di Tunisi lasciato a terra

La notizia è apparsa il 16 settembre sul mensile Courrier de l’Atlas, ma ieri è diventata virale. Il coordinatore, vicino a un partito di ispirazione religiosa, aveva messo la flotta davanti a un aut aut: “O io, o lui”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

