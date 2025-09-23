Flotilla contesta la presenza di un attivista Lgbtq+ | coordinatore di Tunisi lasciato a terra

La notizia è apparsa il 16 settembre sul mensile Courrier de l’Atlas, ma ieri è diventata virale. Il coordinatore, vicino a un partito di ispirazione religiosa, aveva messo la flotta davanti a un aut aut: “O io, o lui”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Flotilla, contesta la presenza di un attivista Lgbtq+: coordinatore di Tunisi lasciato a terra

In questa notizia si parla di: flotilla - contesta

Flotilla, coordinatore di Tunisi contesta la presenza a bordo di attivisti Lgbtq+: lasciato a terra

Flotilla per Gaza, 4.000 in presidio a Bologna. L’assessore Ara contestato lascia la piazza: Bologna, 4 settembre 2025 – Sarebbe dovuta essere solo ed esclusivamente una manifestazione pacifica. Per sostenere e abbracciare la Global Sumud… http://dlvr.it/ - X Vai su X

Arianna Meloni accusa la Global Smooth Flotilla di “strumentalizzare le morti a Gaza”. Un capolavoro di cinismo: chi denuncia i massacri viene trasformato in colpevole, mentre il governo resta zitto davanti alle stragi. Questo è il livello della destra al potere: rov - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, contesta la presenza di un attivista Lgbtq+: coordinatore di Tunisi lasciato a terra; La componente tunisina della Flotilla per Gaza divisa sulla presenza di attivisti LGBTQI+: cosa aveva detto Ayadi a; Global Sumud Flotilla, è scontro tra islamisti e attivisti LGBTQ+: gli ultimi aggiornamenti.

Global Sumud Flotilla divisa, dimissioni per la presenza di attivisti LGBTQ+, “la Palestina è una causa religiosa” - Polemiche sulla Global Sumud Flotilla: dimissioni e tensioni per la presenza di attivisti LGBTQ+ a bordo, ma la missione prosegue verso Gaza. Secondo blogsicilia.it

Flotilla, scontro choc tra islamisti e attivisti LGBTQ+/ “Militanti queer violano i valori della società” - Global Sumud Flotilla, islamisti choc su attivisti LGBTQ+: "Violano valori della società". Si legge su ilsussidiario.net