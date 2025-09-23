Flashback fiera d' arte come strumento per capire il presente

Torino, 23 set. (askanews) - "Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 si tiene la tredicesima edizione di Flashback Art Fair, la fiera dove tutta l'arte è contemporanea. Il titolo di quest'anno è 'Senza titolo'. La nostra idea è quello di essere fortemente consapevoli del momento storico in cui stiamo vivendo. Da qui la nostra necessità tramite l'arte è di fornire degli strumenti a chi ci segue, al nostro pubblico, e di essere consapevoli di incentivare quella che è la consapevolezza rispetto a quanto ci circonda, al nostro presente". Lo ha detto Ginevra Pucci, che con Stefania Poddighe dirige la fiera Flashback di Torino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Flashback, fiera d'arte come strumento per capire il presente

