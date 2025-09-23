Flashback Art Fair torna a Torino | un' edizione senza titolo che celebra la diversità e la ricerca

Torinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 ottobre al 2 novembre, gli spazi di Flashback Habitat a Torino, in corso Giovanni Lanza 75, si preparano ad accogliere la tredicesima edizione di Flashback Art Fair. La manifestazione, come già annunciato, quest'anno non avrà un titolo. Una scelta "deliberata di resistenza", come la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flashback - fair

Flashback Art Fair torna a Torino: un'edizione senza titolo che celebra la diversità e la ricerca; Ritorna Flashback Art Fair, l'edizione 2025 è senza titolo; Flashback Art Fair 2025: a Torino l’arte è tutta contemporanea.

Flashback Art Fair torna a Torino: un'edizione senza titolo che celebra la diversità e la ricerca - La riflessione sui materiali dell'arte è al centro del dialogo proposto dalla Galleria dello Scudo, che accosta i disegni di Modigliani e Morandi all’opera in carta e acciaio di Arcangelo Sassolino. torinotoday.it scrive

flashback art fair tornaRitorna Flashback Art Fair, l'edizione 2025 è senza titolo - Non ha titolo la tredicesima edizione di Flashback Art Fair, dal 30 ottobre al 2 novembre negli spazi di Flashback Habitat, il centro artistico indipendente a Torino: sarà un luogo di accoglienza, di ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flashback Art Fair Torna