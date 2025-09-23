Flag football l’Italia femminile si prepara per gli Europei con l’intenzione di crescere

Dopo l’esperienza dei World Games, torna in scena la Nazionale italiana femminile di flag football. Le azzurre, infatti, si rimboccano le maniche in vista dei prossimi Campionati Europei 2025, che si disputeranno a Parigi (Francia) dal 24 al 28 settembre prossimi e vedranno ai nastri di partenza la bellezza di 19 formazioni. La FIDAF, su indicazione dell’Head Coach Jonathan Douglas Homer, ha convocato le seguenti atlete: 1 BASCIALLA Margherita SKORPIONS VARESE 2 CORNA Giulia LIONS BERGAMO 3 FERRO AVOLESE Andrea ITALIA 4 FIMIANI Alice MAD DOGS MILANO 5 GALIMBERTI Beatrice LIONS BERGAMO 6 GERMINETTI Margherita MAD DOGS MILANO 7 GUGLIELMINO Yvonne ELEPHANTS CATANIA 8 JIRJENA Renate MAD DOGS MILANO 9 MARCUCCI Ambra ELEPHANTS CATANIA 10 MENGO Marta LIONS BERGAMO 11 PERONI Chiara DAEMONS MONZA BRIANZA 12 PETRILLO Sofia SKORPIONS VARESE 13 PRIVITERA Giulia ELEPHANTS CATANIA 14 RADISAVLJEVIC Aleksandra SKORPIONS VARESE Quali squadre saranno al via della manifestazione? Austria, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Israele, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia ed Ucraina. 🔗 Leggi su Oasport.it

