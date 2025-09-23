Flag football il percorso verso Los Angeles 2028 inizia con gli Europei
La disciplina si prepara a vivere l'esordio olimpico. "Il fatto che sarà in America attirerà un'attenzione enorme", spiega Zahradka, quarterback dell'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
flag - football
Flag football, c’è anche l’Italia tra le qualificate per i World Games. Test importante verso gli Europei
Flag football, l’Italia inizia con una sconfitta con la Gran Bretagna il suo cammino ai World Games
Flag football, Italia sconfitta dal Messico e dal Giappone. Domani sfida nei quarti contro gli USA nei World Games 2025
FLAG FOOTBALL: A GROSSETO IL BOWL NAZIONALE HA CHIUSO LA STAGIONE REGOLARE Confermato il valore delle prime otto: sette squadre mantengono la posizione, i Marines conquistano l’ultimo slot per il Final Bowl di Comacchio. https://fidaf.org/n - X Vai su X
Il campionato flag football senior dei Bengals si chiude con le 4 vittorie (di cui 1 per forfait) e due sconfitte al Big Bowl di Grosseto, ma non finisce qui: chiudiamo le danze il 27 settembre con il torneo Memorial Virgilio Baresi al Chico Nova di Brescia! - facebook.com Vai su Facebook
