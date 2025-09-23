Flag football il percorso verso Los Angeles 2028 inizia con gli Europei

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La disciplina si prepara a vivere l'esordio olimpico. "Il fatto che sarà in America attirerà un'attenzione enorme", spiega Zahradka, quarterback dell'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

