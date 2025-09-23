Flag football gli Azzurri si preparano per gli Europei sognando in grande

La Nazionale maschile di flag football è pronta per affrontare i Campionati Europei 2025. La manifestazione, che si disputerà a Parigi (Francia) dal 24 al 28 settembre prossimi, vedrà ai nastri di partenza ben 24 formazioni, con un vero e proprio parterre de roi per l’occasione. La FIDAF, su indicazione dell’Head Coach Massimiliano Bonomo, ja convocato i seguenti atleti: 1 ALBERICCI Austin Joseph MARINES LAZIO 2 ALINOVI Simone PANTHERS PARMA 3 BOUAH Jordan RAIDERS ROMA 4 CORRADO Claudio LEONI BASILIANO 5 FRANCHI Michelangelo RHINOS MILANO 6 GALANTE Matteo MARINES LAZIO 7 GERBINO Jared Lee ITALIA 8 LATORRACA Daniele GIAGUARI TORINO 9 LAZZARETTO Paolo GIAGUARI TORINO 10 PAPALE Vincent ITALIA 11 PETRILLI Riccardo DOLPHINS ANCONA 12 ROTELLI Raffaele DOLPHINS ANCONA 13 STOLA Frank Albert GUELFI FIRENZE 14 SECK Tamsir RHINOS MILANO 15 ZAHRADKA Luke FROGS LEGNANO Quali squadre saranno al via della manifestazione? Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Irlanda, Israele, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flag football, gli Azzurri si preparano per gli Europei sognando in grande

FLAG FOOTBALL: A GROSSETO IL BOWL NAZIONALE HA CHIUSO LA STAGIONE REGOLARE Confermato il valore delle prime otto: sette squadre mantengono la posizione, i Marines conquistano l’ultimo slot per il Final Bowl di Comacchio. https://fidaf.org/n - X Vai su X

Il campionato flag football senior dei Bengals si chiude con le 4 vittorie (di cui 1 per forfait) e due sconfitte al Big Bowl di Grosseto, ma non finisce qui: chiudiamo le danze il 27 settembre con il torneo Memorial Virgilio Baresi al Chico Nova di Brescia! - facebook.com Vai su Facebook

Flag Football. Raduni azzurri per i giovani Duchi - Weekend di nazionali per i Duchi, con le rappresentative azzurre di flag under 17 e under 15 che si sono ... ilrestodelcarlino.it scrive

Vince Papale jr: “Io, da Philadelphia all’Italia di Flag football, sogno l’oro alle Olimpiadi di Los Angeles con gli azzurri, che orgoglio la storia di mio padre e le ... - E adesso anche Vince jr, suo figlio, sta tentando il salto nel grande football. Si legge su repubblica.it