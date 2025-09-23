Fiumicino Waterfront | Parte la manutenzione straordinaria della diga foranea al vecchio faro

Fiumicino, 23 settembre 2025 – “La società Fiumicino Waterfront Srl, titolare della concessione demaniale in località Isola Sacra nel comune di Fiumicino, rende noto che entro la fine del mese di settembre avranno inizio lavori di manutenzione straordinaria della diga foranea presso il porto denominato ‘del Faro’. Tali attività, per le quali sono state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente, sono finalizzate alla mera salvaguardia e tutela dell’infrastruttura esistente, ricadente nel perimetro della concessione di titolarità della società Fiumicino Waterfront Srl” si legge in un comunicato stampa della società. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

